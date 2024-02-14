İzmir'de düzenlenen operasyonda 11,5 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de düzenlenen operasyonda 11,5 kilogram esrar ele geçirildi

İzmir\'de düzenlenen operasyonda 11,5 kilogram esrar ele geçirildi

İzmir'in Menderes ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 11,5 kilogram esrar ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı ve işlemleri devam ediyor.

14.02.2024 12:51  Güncelleme: 12:51
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İzmir'in Menderes ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11,5 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Aramada 11,5 kilogram esrar, 7 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, kurusıkı tabanca ve 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Menderes, Kenevir, İzmir, Güvenlik, Uyuşturucu, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de düzenlenen operasyonda 11,5 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de düzenlenen operasyonda 11,5 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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