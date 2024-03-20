İzmir\'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 5 bin 389 uyuşturucu hap, 397 gram esrar, hassas terazi ile 2 bin lira ele geçirildi.
Ekipler, operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E. (49) ve E.D. (39) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, K.U. (59) ve S.D. (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini vurgulayarak, her üniversiteye TEKNOFEST atölyesi açılması için çağrı yapacaklarını duyurdu. Mandal, Türkiye'nin bilim ve teknolojiye odaklanan 2024-2028 Kalkınma Planı'nın önemine değinerek, bu plan çerçevesinde ülkenin çevreye duyarlı, afetlere dayanıklı ve yüksek teknoloji üreten bir ülke haline geleceğini belirtti. Ayrıca, TÜBİTAK'ın öğrencilere sunduğu imkanlar arasında yurt dışı yarışma masraflarının karşılanması ve TEKNOFEST atölyelerinin her üniversitede açılması da yer alacak.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti. Kazada alkollü olduğu ve uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen sürücü gözaltına alındı. Olayın ardından tutuklanan sürücünün muhtar adayı olduğu belirtildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur-Antalya karayolunda seyir halindeyken lastiği patlayan bir otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Kaza sonucu olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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