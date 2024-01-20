İzmir\'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

İZMİR'in Konak ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkoalan ve Suç Araştırma ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu madde satan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Çeşitli adreslere yapılan baskınlarda, 1118 sentetik ecza hap, 223 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 2 gram kokain ve uyuşturucu satışında kullanılan 2 hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 16 bin 90 TL'ye de polis tarafından el konuldu. Operasyonlarda A.S.Ö., M.Y., H.Y., A.Ş. ve D.D., gözaltına alındı. 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.