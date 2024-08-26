İzmir'de Uyuşturucu Taşıyan 2 Şüpheli Tutuklandı

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İzmir'in Konak ilçesinde şehirler arası uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Denizli'den İzmir'e uyuşturucu getiren F.B. (23) ve O.P'yi (25) tespit etti.

Ekiplerin takip ettiği sırada dur ihtarına uymayan şüpheliler, kullandıkları aracı Kaynaklar mevkisinde bırakarak ormana kaçtı.

Kovalamacanın ardından ekipler, 2 şüpheliyi yanlarındaki 2 kilo 50 gram uyuşturucuyla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.