İzmir'de vapur seferlerinin olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
İZDENİZ'den yapılan açıklamada "İlimizi etkileyen güneydoğu yönlü olumsuz hava ve deniz koşulları nedeni ile saat 13.10 itibarıyla yolcu vapuru ve arabalı vapur seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Vapur Seferleri İptal - Son Dakika
