İzmir'de Vapur Seferleri Yeniden Başladı

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri yeniden başladı.
İZDENİZ'den yapılan açıklamada, tüm seferlerin saat 16.00 itibarıyla program dahilinde uygulanmaya devam edeceği bildirildi.
Kentteki olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vapur seferlerinin saat 13.00 itibarıyla iptal edildiği belirtilmişti.
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