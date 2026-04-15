İzmir'de Vinç Kazası: 3 Yaralı
İzmir'de Vinç Kazası: 3 Yaralı

15.04.2026 16:22
Bayraklı'da vincin düşmesi sonucu 3 işçi yaralandı, operatör ve şantiye sorumlusu ifadeye alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, vincin kırılan kolunun işçilerin bulunduğu konteynerin üzerine düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Mansuroğlu Mahallesi'nde bir inşaattaki çalışmalar sırasında, operatör C.D. idaresindeki 35 NKS 78 plakalı kamyona yüklü vincin taşıma kolu henüz belirlenemeyen nedenle kırıldı.

Kırılan parçanın üzerine düştüğü konteynerdeki işçilerden Y.K, A.Y. ve N.Ç. yaralandı. Sağlık görevlileri Y.K. ve A.Y'yi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, N.Ç'yi de Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Vinç operatörü C.D, vinç sahibi S.K. ve şantiye sorumlusu S.A. ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Olay sırasında bölgede olan vatandaşlardan Ali Coşkun Çay, gazetecilere yaşanan paniği anlattı.

Olayın otomobilinden eşya indirirken yaşandığını aktaran Çay, "Arabam buradaydı, eczaneden getirdiğim boş kasaları indiriyordum. O sırada bir çatırtı koptu. Korkuyla yukarıya bakamadan kasaları itip kaçmaya başladım. Kaçarken kolumun üzerine düştüm." ifadelerini kullandı.

Vincin kolunun daha önce de kırıldığı, kırılmanın kaynakla onarılan bölümde yaşandığı iddia edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, İzmir, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
