İzmir'de Vinç Kazası: İki Araç Zarar Gördü

02.03.2026 18:00
İzmir'de geri kayan vinç, iki park halindeki araca ve aydınlatma direğine çarparak hasara yol açtı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, rampa çıkarken geri kayan vinç, biri park halindeki 2 otomobili ezdi, aydınlatma direği ile bir iş yerinin duvarına çarpıp zarar verdi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Boğaziçi Caddesi 2208 Sokak'ta meydana geldi. O.Ç. yönetimindeki 35 CHY 186 plakalı vinç, rampada geri kaydı. Yaklaşık 50 geri giden vinç, Egemen Doğan'ın kullandığı 10 AKJ 440 plakalı otomobil ile park halindeki Hasan Gökçe'ye ait 35 KT 084 plakalı otomobili sürükleyip, ezdi. Ardından vinç, yol kenarındaki bir aydınlatma direği ile iş yerinin duvarına çarptı. Direkte ve iş yerinin duvarında hasar oluştu. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazada otomobili zarar gören Hasan Gökçe, oto aksesuar işi yaptığını ve iş yerinde çalıştığı sırada kazanın gerçekleştiğini belirtip, "Yukarıdan vincin geri geldiğin gördük. Büyük bir gürültü oldu. Dışarı çıktık. Benim otomobilim dükkanın önündeydi. Önce bir vatandaşın aracına, sonra benim aracıma zarar vermiş. Aydınlatma direği olmasa tüm dükkan üzerimize iniyordu. Dükkanda 6 kişi vardı. Cana geleceğine mala gelsin diyeceğiz artık, yapacak bir şey yok" dedi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber: Kadir ÖZEN - Kamera: Mehmet KILINÇ/ İZMİR,

Kaynak: DHA

