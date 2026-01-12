Bayraklı'da Su Baskınlarına 140 Milyonluk Çözüm - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bayraklı'da Su Baskınlarına 140 Milyonluk Çözüm

12.01.2026 10:39  Güncelleme: 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bayraklı'da yürüttüğü 140 milyon liralık yağmur suyu ayrıştırma projesinde çalışmaların yüzde 60'ı tamamlandı. Proje, su baskınlarını azaltmayı hedefliyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün Sevgi Yolu'nda yürüttüğü yağmur suyu ayrıştırma projesinde çalışmaların yüzde 60'ı tamamlandı. 140 milyon liralık yatırım, Bayraklı'da yıllardır yaşanan su baskınlarını büyük ölçüde sona erdirecek.

İklim krizinin etkisiyle artan ani ve şiddetli yağışlara karşı altyapı yatırımlarını hızlandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Sevgi Yolu'nda önemli bir eşiği geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Mayıs 2025'te temelini attığı yağmur suyu ayrıştırma projesinde yedi ayda yüzde 60 ilerleme sağlanırken, yeni sistemle yağmur sularının cadde ve iş yerlerine ulaşmadan Bornova Çayı'na aktarılması hedefleniyor.

Yağmur suları Bornova Çayı'na aktarılacak

İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'nda görevli İnşaat Mühendisi Burcu Kaçar, Sevgi Yolu ve çevresinde üç ayrı noktada eş zamanlı olarak çalışma yürütüldüğünü belirtti. Kaçar, geçmişte yoğun yağışlar sırasında üst kotlardan gelen yüksek debili yüzey sularının Sevgi Yolu üzerindeki iş yerlerinde sık sık su baskınlarına neden olduğunu ifade etti. Bu sorunun çözümü için yeni bir altyapı sistemi oluşturduklarını aktaran Kaçar, "Yaptığımız menfez imalatlarıyla üst kotlardan gelen yüzey sularını erken aşamada toplayarak bu menfeze bağlıyoruz. Bu hatlar aracılığıyla yağmur sularının Sevgi Yolu'na ulaşmadan doğrudan Bornova Çayı'na aktarılmasını planlıyoruz. Yeni sistem sayesinde yüzey sularının kontrolsüz şekilde cadde ve sokaklara yayılması engellenecek, bölgedeki su baskını riski önemli ölçüde azaltılacak" dedi.

140 milyon TL'lik yatırım, hedef 2026

140 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen Sevgi Yolu Yağmur Suyu Ayrıştırma Projesi 2026 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacak.  Bayraklı'da hayata geçirilen bu yatırımla hem mevcut altyapı sorunlarını kalıcı biçimde çözmeyi hem de gelecekte yaşanabilecek aşırı yağışlara karşı kentin dayanıklılığını artırmayı amaçlıyor.

Çay ve Tepekule mahallelerinde de altyapı güçlendi

İZSU Genel Müdürlüğü, Bayraklı'da yürüttüğü altyapı yatırımları kapsamında Çay Mahallesi ve Tepekule Mahallesi'nde yağmur suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik ayrıştırma çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 70 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen çalışmalarda, yeni hatlar ve bağlantılar inşa edilerek yağmur suyu ve atık su sistemleri ayrıştırıldı. Bu kapsamda oluşturulan altyapı sayesinde, söz konusu mahallelerde geçmişte yaşanan su baskınlarının büyük bölümünün önüne geçilmesi hedefleniyor. Altyapı imalatlarının tamamlandığı alanlarda üst kaplama çalışmaları da gerçekleştirilerek yollar yeniden trafiğe açıldı. Öte yandan İZSU Genel Müdürlüğü, Bayraklı genelinde altyapı kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarını sürdürerek, 2026 yılının ikinci yarısında Muhittin Erener, Refik Şevket İnce ve Çay Mahallesi'nin üst havzalarını kapsayan yaklaşık 4 kilometrelik yağmur suyu ve atık su ayrıştırma çalışması için yapım ihalesine çıkmayı planlıyor.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Finans, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraklı'da Su Baskınlarına 140 Milyonluk Çözüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı 22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor
Para cezaları nafile Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı Para cezaları nafile! Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı
Cani koca dehşet saçtı Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti Cani koca dehşet saçtı! Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe

13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:39
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 14:30:25. #7.11#
SON DAKİKA: Bayraklı'da Su Baskınlarına 140 Milyonluk Çözüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.