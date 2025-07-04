İzmir\'de Yangın 15 Saattir Sürüyor

YAKLAŞIK 15 SAATTİR SÜRÜYOR

İzmir'in Buca ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında Zafer Mahallesi yakınlarında çıkıp, Gaziemir ilçesinin Kısık Mahallesi'ne de sıçrayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangın sürüyor. Yaklaşık 15 saattir devam eden yangında bölgede gökyüzünü duman sararken, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı öğrenildi.

Öte yandan, söndürme çalışmalarında alevler karşı mücadele eden itfaiye erleri ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, yol kenarlarında ve araçlarında dinlendi. Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahaleye ise sabahın erken saatlerinde tekrar başlandı.

Halil İbrahim KARABIYIK - Dinçer Can SONER/ İZMİR,