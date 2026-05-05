İzmir\'de Yangın: Küçük Çocuk Hayatını Kaybetti

İZMİR'in Konak ilçesinde 3 katlı bir binada elektrikli sobadan çıktığı değerlendirilen yangında 1,5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 3 kardeşi ise vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Akıncı Mahallesi 1298 Sokak'taki 3 katlı binanın 3'üncü katında, dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik sobasından çıktığı değerlendirilen yangında alevler kısa sürede tüm evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, evde bulunan 4 çocuktan 2'si vatandaşların, 1'i ise itfaiye erlerinin çabasıyla kurtarıldı. Diğer 1,5 yaşındaki çocuğun ise hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenen ve hayati tehlikeleri bulunduğu öğrenilen 3 çocuk ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Alevler itfaiye ekiplerin çalışması sonucu söndürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.