İzmir\'de Yanık İzleri Nedeniyle Ölen Kadının Ölümüne Neden Olanlar Cezalandırıldı

İzmir'de, vücudundaki yanık izleri nedeniyle götürüldüğü hastanede vefat eden 85 yaşındaki kadının "taksirle ölümüne neden oldukları" iddiasıyla haklarında dava açılan hastabakıcı T.A. 3 yıl 4 ay, huzurevi sorumlusu N.Ö. de 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya huzurevi sorumlusu, tutuksuz sanık N.Ö, ölen Fatma Uraz'ın kızı Zehra Yılmazer katıldı, diğer sanık T.A. duruşmada yer almadı.

Yılmazer'in avukatı Bülent Güvençalan, olayın meydana geldiği saat ve hastaneye haber verildiği saat göz önüne alındığında, olayın gizlenmeye çalışıldığını savunarak sanıkların olası kast ile cezalandırılması gerektiğini savundu.

Sanık avukatı olayın sıcak su nedeniyle gerçekleşmediğini düşündüklerini, maktulün birden fazla hastalığının olduğunu ifade etti.

Sanık N.Ö. çok üzgün olduğunu, olay günü kurumda bulunmadığını belirterek bir kusurunun bulunmadığını öne sürdü.

Hakim, sanık N.Ö'nün "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 6 ay, T.A'nın da aynı suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Sanıklar hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına da karar verildi.

İddianameden

Güzelbahçe ilçesindeki bir huzurevinde kalan Fatma Uraz'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesinin ardından hazırlanan iddianamede son olarak T.A. tarafından banyosu yaptırılan Uraz'ın vücudunda yanık izleri tespit edildiği, yakınları tarafından hastaneye götürüldüğü ve tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra 21 Eylül 2018'de vefat ettiği bilgilerine yer verilmişti.

Adli Tıp Kurumu raporunda da kadının yanık ve gelişen komplikasyonlar nedeniyle öldüğü tespiti nedeniyle 2 sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmaları istenmişti.