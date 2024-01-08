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İzmir'de yarın kuvvetli sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika
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İzmir'de yarın kuvvetli sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, İzmir için yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

İzmir\'de yarın kuvvetli sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
08.01.2024 - 15:49,
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İZMİR için yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü, kuvvetli sağanak yağmur beklendiği belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmir'de yarın kuvvetli sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika
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