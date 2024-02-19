İzmir'de yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

İzmir\'de yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 1 otomobilde de arama yapıldı. Aramalarda, 1'i kurusıkı 4 tabanca, 8 şarjör, 69 fişek, tabanca parçaları ve silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

19.02.2024 10:59  Güncelleme: 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de yasa dışı şekilde silah imalatı ve ticareti yaptığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 1 otomobilde de arama yapıldı.

Aramalarda, 1'i kurusıkı 4 tabanca, 8 şarjör, 69 fişek, tabanca parçaları ile silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Karşıyaka, İzmir, Güvenlik, Suç, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 07:14:59. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement