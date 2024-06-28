İzmir'de Yaz Kur'an Kursu İnşaatının Yıkılacağı İddiası Üzerine Mahalleli Nöbet Tutmaya Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Yaz Kur'an Kursu İnşaatının Yıkılacağı İddiası Üzerine Mahalleli Nöbet Tutmaya Başladı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan yaz Kur'an kursu inşaatının kentsel dönüşüm alanında yer aldığı iddiası üzerine mahalle sakinleri, yıkım kararına karşı nöbet tutmaya başladı. Mahalleli, inşaatın önünde toplanarak yıkıma engel olmak için araçlarıyla yol kapattı. Yapımına katkı sunan insanlarla birlikte nöbet tutulan inşaatın yıkımının engellenmesi için çaba gösteriliyor.

28.06.2024 04:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaz Kur'an kursu inşaatının kentsel dönüşüm alanında yer alması nedeniyle yıkılacağı iddiası üzerine mahalleli nöbet tutmaya başladı.

Uzundere Mahallesi'nde geçen yıl yapımına başlanan yaz Kur'an kursu inşaatının belediye tarafından yıkılacağını ileri süren vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren inşaatın önünde toplandı.

Mahalleli yıkıma engel olmak için araçlarıyla inşaatın yolunu da kapattı.

Mahalle sakinlerinden Adem Kemerkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece boyunca inşaatın önünde nöbet tutacaklarını söyledi.

Yıkım kararına karşı olduklarını belirten Kemerkaya şunları kaydetti:

"Bu gibi tesisler isteriz ki belediye tarafından, yetkililer tarafından yapılıp halka sunulsun ama maalesef kentsel dönüşüm alanında olduğu ve projeler bir türlü faaliyete geçmediği için bunlar yapılamadı. Bu binayı da bölge insanları, imece usulü, yardım ve bağışlarla yaptı. Bugün aldığımız duyuma göre, binanın kaçak bina olmasından dolayı yıkım kararı çıkmış. Belediyeye ait iş makineleri de araziye gelmiş durumda. Sabahleyin de bu binanın yıkımı gerçekleşecektir. Fakat binanın yapımına katkı sunan insanlarla beraber yıkıma karşı olduğumuz için nöbet tutuyoruz. Sabah da burada herkes yıkımın engellenmesi çabasında olacaktır."

Kaynak: AA

Karabağlar, İzmir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Yaz Kur'an Kursu İnşaatının Yıkılacağı İddiası Üzerine Mahalleli Nöbet Tutmaya Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
21:59 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz
20:59 Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
21:52 Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank’tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank'tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk
21:47 Slovakya’da otobüsle yolcu treni çarpıştı: 5 ölü Slovakya'da otobüsle yolcu treni çarpıştı: 5 ölü
21:07 Bahçelievler’de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı Bahçelievler'de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı
20:34 51 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden skandal talep 51 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden skandal talep
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 08:32:31. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Yaz Kur'an Kursu İnşaatının Yıkılacağı İddiası Üzerine Mahalleli Nöbet Tutmaya Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement