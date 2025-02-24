İzmir'de Yeni Bir Oyun Evi Sınıfı Açıldı - Son Dakika
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İzmir'de Yeni Bir Oyun Evi Sınıfı Açıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla açılışı yapılan Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evi, 3-5 yaş grubundaki çocuklar için eğitim desteği sağlıyor ve yeni bir sınıf açarak daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

24.02.2025 10:38  Güncelleme: 10:50
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(İZMİR) - Açılışını CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gerçekleştirdiği, Konak Belediyesi Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evi'nde yeni bir sınıf daha açılacak.

Açılışı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirilen Kemeraltı'ndaki tarihi binasında hizmet veren Ayla Ökmen Oyun Evi, bulunduğu bölgede yaşayan 3-5 yaş grubu 38 çocuğa okul öncesi eğitim desteği sağlıyor. Daha çok çocuğa ulaşarak eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırmak için sabahçı, öğlenci ve tam gün olmak üzere üç ayrı sınıfta hizmete devam eden oyun evinde, yeni bir sınıf daha hizmete girecek.

"Çocuğumun sosyal hayatındaki değişikliklerin farkına varıyorum"

Üç yaşındaki kızını Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evi'ne getiren Ruken Önoğlu, çocuğunun gelişimini şu cümlelerle dile getirdi:

"Benim çocuğum üç yaşında. Sokak kültürü olmayan bir yerde yaşıyorum. O yüzden buranın açıldığını duyunca çok mutlu oldum. Çocuğumu getirdim. Öncelikle Nilüfer Başkanım ve öğretmenlerimiz olmak üzere, buranın açılmasında katkısı olan herkese, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yer. Çocuğumun sosyal hayatındaki değişikliklerin farkına varıyorum. Bizimle konuşması, arkadaşlarıyla iletişimi çok değişti. Eskiden arkadaşlarıyla hiç konuşmazken şimdi tanımadığı biriyle bile konuşmak istiyor. Hem onun hem kendim için çok mutluyum."

"Çocuklarımız için çok değerli"

Ayla Ökmen Mulu Çocuklar Oyun Evi'nin en yeni öğrencilerinden Ömer'in annesi Cihan Gültekin de çocuğunu gönül rahatlığıyla bırakabileceği bir yer olmasının önemine vurgu yaparak, "Sevgili Başkanımız Nilüfer Hanım'a, merkez sorumlumuza, öğretmenlerimize ve burada çalışan tüm personelimize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir proje. Çocuklarımız için çok değerli. Maalesef artık sokak kültürü yok. Çocuklarımızı kimseye emanet edemiyoruz, bırakıp da bir yere gidemiyoruz, işlerimizi halledemiyoruz. Ama buraya getirip gönül rahatlığıyla bırakabiliyoruz. Çocuklarımız için her şey düşünülmüş. Çok güzel, çok mutluyuz" ifadesini kullandı.

Mutlu çocuklara özel konuklar

Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evi, çocukların gelişimini özel etkinliklerle de destekliyor. Bu etkinlikler kapsamında oyun evinin son konukları İzmir Özel Türk Koleji öğrencileri oldu. Okulun, FRC (FIRST Robotics Competition) yarışmasına katılan 52 kişilik Magnetar takımının üyeleri, hazırladıkları proje kapsamında Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evi'ne gelerek, minik öğrencilerle beraber bilimsel deney yaptı. Öğrenciler yapılan deneylere hem şaşırdı hem çok eğlendi. Ekip adına konuşan Erdem Dikbaş, "Takımımız 52 kişiden oluşuyor, mekanik ve PR olarak ikiye ayrılıyor. Biz sadece robot yapmak üzerine çalışmıyoruz. Aynı zamanda bilim, teknoloji, mimarlık ve matematik dediğimi sistemi de yaymaya çalışıyoruz. Biz burada küçük yaş grubundaki arkadaşlarımızla bir araya gelerek onlarla basit deneyler yaptık" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Yeni Bir Oyun Evi Sınıfı Açıldı - Son Dakika

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