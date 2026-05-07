İzmir'de Bisicab'ler Yola Çıkıyor

07.05.2026 09:43  Güncelleme: 10:24
İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin istihdamını destekleyen ve çevre dostu ulaşımı hedefleyen Bisicab projesi ile Alsancak ile Konak arasında yeni bir ulaşım rotası oluşturuyor. Üniversite öğrencileri, test sürüşlerine başladı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir ulaşımı genç istihdamıyla buluşturarak Bisicab araçlarıyla kent içi ulaşımda yeni bir dönem başlatıyor. Bisicab sürücüsü olmak için eğitim alan üniversite öğrencileri test sürüşlerine başladı. Bisicab'ler, önümüzdeki günlerde Alsancak Limanı ile Konak arasında hizmete girecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi ulaşımda çevreci dönüşümü destekleyen ve gençlere nitelikli iş imkanı sunan "Bisicab" projesinde geri sayım başladı. Bisicab araçlarını kullanacak üniversite öğrencileri, kapsamlı eğitim sürecinin ardından görevli personel eşliğinde test sürüşlerine başladı.

Alsancak'tan Konak'a yeni ulaşım rotası

Pilot uygulama kapsamında 20 Bisicab aracı, Alsancak Limanı ile Konak arasında 11.00–19.00 saatleri arasında önümüzdeki günlerde hizmet verecek. Alsancak Limanı, Vasıf Çınar Bulvarı, Lozan, Montrö, Basmane, Agora ve Konak duraklarını kapsayan hat, iki yetişkin ve bir çocuğun konforlu yolculuğuna olanak tanıyacak. Kısa mesafeli ulaşım için tasarlanan sistem, özellikle yoğun ve turistik bölgelerde motorlu araçlara alternatif oluşturarak trafik yükünü ve çevresel etkileri azaltmayı hedefliyor. Elektrik destekli pedallı yapısıyla dikkat çeken Bisicab'ler, sıfıra yakın emisyon değerleriyle sürdürülebilir ulaşım vizyonunun önemli bir parçası olacak.

Öğrenciler kapsamlı eğitimden geçti

Projede görev alacak sürücüler, kapsamlı bir eğitim sürecinden geçirildi. Başvuru yapan üniversite öğrencileri; teorik derslerin ardından sürüş güvenliği, ilk yardım, trafik kuralları, araç teknik bilgisi, acil durum yönetimi ve yurttaşla iletişim gibi başlıklarda eğitim aldı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
