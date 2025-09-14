İzmir'de Yeniden Sinematek Arabada Film Keyfi Başlıyor - Son Dakika
İzmir'de Yeniden Sinematek Arabada Film Keyfi Başlıyor

14.09.2025 11:15
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yeniden Sinematek Arabada Film Keyfi etkinliği, 18 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında İnciraltı Süleyman Demirel Meydanı'nda çeşitli film gösterimleri sunacak. Etkinlik, nostaljik bir film izleme deneyimi vaat ediyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Yeniden Sinematek Arabada Film Keyfi etkinliği, birbirinden farklı türdeki filmlerle İzmirli sinemaseverlere buluşacak. Nostaljik bir film izleme deneyimi sunacak etkinlik kapsamında İnciraltı Süleyman Demirel Meydanı'nda 18 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında dört film gösterilecek.

İzmirli sinemaseverlerin büyük ilgi gösterdiği Yeniden Sinematek Arabada Film Keyfi etkinliği kapsamında film gösterimleri, 18 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Dram, komedi, bilim kurgu ve müzik türlerinde dört filmin gösterileceği programda, farklı hikayelere doğru yolculuğa çıkan izleyicilere aynı zamanda nostaljik bir film izleme deneyimi yaşatılacak. Hayalet Avcıları/Ghostbusters 18 Eylül, Hayal Şarkısı/That Thing You Do! 25 Eylül, Sil Baştan/Eternal Sunshine of the Spotless Mind 2 Ekim, F1 Filmi/F1: The Movie ise 9 Ekim günü saat 20.00'de İnciraltı Süleyman Demirel Meydanı'nda izleyici ile buluşacak.

Katılım koşulları

Gösterimlere katılım, ücretsiz davetiye ile yapılacak. Davetiyelere, kultursanat.izmir.bel.tr adresinden erişim sağlanabilecek. Her gösterim için kontenjan, filmin olduğu haftanın pazartesi günü saat 10.00'da açılacak. Davetiyeler sadece internetten alınabilecek. Her araç için bir kişi tarafından QR kod alınması yeterli olacak.

Etkinlik girişinde araçlar, QR kod taranarak içeri alınacak. Ücretsiz düzenlenen sinema gösterimlerine 200 araç katılabilecek. Minibüs, kamyonet tarzı araçlar görüşü engelleyeceği için sadece normal binek araçlar alana alınacak. Filmler orijinal dillerinde Türkçe altyazılı olarak gösterilecek. Alanda kurulan perdeden film izlenirken, filmin sesi araç radyosundan duyulabilecek.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Süleyman Demirel, Kültür Sanat, Etkinlik, Güncel, Sinema, Yaşam, Eylül, İzmir

