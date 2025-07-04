İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 36 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 36 Kişi Tutuklandı

04.07.2025 20:37
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Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 36 kişi yolsuzluk iddiasıyla tutuklandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 36 kişi tutuklandı, diğer şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar bürolarından sorumlu başsavcıvekili Necati Kayaközü koordinasyonunda sürdürülen, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 119 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İzmir Adliyesi'ne sevk edildi.

Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Soyer ile Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 36 kişi tutuklandı, diğer şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Temmuz'da, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 157 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden 22'sinin İZBETON AŞ, 2'sinin İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi, 2'sinin İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'nde görev yaptığı, diğer 122 zanlının ise belediye personeli, inşaat, yapı, elektrik, mermer, ayrıştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ve çalışanları olduğu öğrenilmişti.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 139 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 36 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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