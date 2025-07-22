İzmir'de Yolsuzluk Soruşturmasına Tahliye İtirazı - Son Dakika
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İzmir'de Yolsuzluk Soruşturmasına Tahliye İtirazı

22.07.2025 23:04
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 50 tutuklunun tahliye kararlarına itiraz etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki İZBETON AŞ'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturmaları kapsamında 50 tutuklunun tahliye kararına itiraz etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesindeki "iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı"ndaki usulsüzlüklere yönelik hazırladığı iddianame, İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Mahkeme, dosyaya ilişkin tensip zaptı hazırladıktan sonra aralarında İZBETON A.Ş. Eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mert Hanifi Yılmaz, olmak üzere toplam 30 tutuklu şüphelinin tahliyesine karar verdi.

20 sanık daha tahliye edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işlerindeki" yolsuzluk iddiasına yönelik hazırlanan iddianamede ise İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Mahkeme, tensip zaptı hazırladıktan sonra tutuklu 20 sanığın tahliyesine karar verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ise mevcut denetim raporları, bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamını dikkate alarak verilen tüm tahliye kararlarına aynı gün itiraz etti.

Öte yandan, her 2 dosyadan da tahliye kararı verilen İZBETON A.Ş. Eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın kooperatif soruşturması kapsamındaki tutukluluğu nedeniyle tahliye edilmediği öğrenildi.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, 1 Temmuz'da eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 157 şüpheliden 126'sı gözaltına alınmıştı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Soyer ile Aslanoğlu'nun da olduğu bazı zanlılar tutuklanmıştı.

Başsavcılık tarafından "iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı soruşturması kapsamında ilk hazırlanan iddianamede 56 şüpheli hakkında 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenmişti.

Yine başsavcılık tarafından "asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işlerindeki" yolsuzluk iddiasına yönelik ikinci hazırlanan iddianamede ise 44 şüpheli hakkında 3 yıldan 14 yıla kadar hapsi istenmişti.

Eksi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında olduğu 65 şüpheli hakkında da "kooperatif" işlerinde yolsuzluk iddiasına yönelik şüpheliler hakkında üçüncü iddianame de ise 3 yıl ile 45'er yıla kadar hapis cezası talep etmiş ve ağır ceza mahkemesine sunulmuştu.

Kaynak: AA

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