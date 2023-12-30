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İzmir'de yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesiyle 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesiyle 5 kişi yaralandı

Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada ters yönde hareket etmeye başladı. Dengesini kaybederek merdivende düşen 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı.

İzmir\'de yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesiyle 5 kişi yaralandı
30.12.2023 - 17:49,
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İzmir'de bir metro istasyonundaki yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesiyle düşen 5 kişi yaralandı.

Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı.

Dengesini kaybederek merdivende düşen 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir'de yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesiyle 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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