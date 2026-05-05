İzmir'de Yuva Kuran Gençler Yalnız Değil

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin evlilik hazırlığı yapan genç çiftlere yönelik ücretsiz gelinlik, damatlık, abiye ve ev tekstili desteğine talep artıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın sürdürdüğü sosyal destek çalışmaları kapsamında, ihtiyaç sahibi hanelere yardımlar ulaştırılmaya devam ediyor. Evlilik hazırlığı yapan genç çiftlere, Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği ile imzalanan protokol doğrultusunda bağış yoluyla temin edilen gelinlik, damatlık ve abiyeler ücretsiz olarak sunuluyor. Evlilik Desteği Projesi'nin kapsamını genişleten Büyükşehir Belediyesi, destek paketine ev tekstili ürünlerini de eklemişti. Sosyal Yardım Takip Sistemi'nde (SYTS) olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara bu desteği ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, daha fazla yurttaşın evlilik desteğinden yararlanabilmesi için çalışmalarını da hızlandırıyor.

"Başvuruları bekliyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gürçeşme Danışma ve Giyim Noktası'nın hemen yanında faaliyet gösteren Gelinlik, Damatlık ve Ev Tekstil Ürünleri Merkezi vasıtasıyla evlenecek çiftlere destek veriyor. Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürü Sultan Tut, "Evlilik desteği projemizi geliştirdik. Ücretsiz olarak verdiğimiz gelinlik ve damatlıklara ev tekstil ürünlerini de ekledik. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın mutlu günlerinde de yanındayız. https://bizvariz.izmir.bel.tr/ web sitesi ve Dayanışma ile Danışma Noktaları'ndan başvuruları alıyoruz. Değerlendirme sonrasında gelinlik, damatlık ve ev tekstil ürünlerini temin ediyoruz. Hizmetimizi genişlettik, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın başvurularını bekliyoruz" dedi.