İzmir\'de Zafer Bayramı kutlamalarında bando konseri

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İzmir'de, Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığınca 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında konser verildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Yarbay Gökhan Aşkın şefliğinde verilen konserde bando, "İzmir'in Kavakları", "Bu Bayrak", "Hoş Gelişler Ola", "Biz Atatürk Gençleriyiz" ve "İzmir Marşı" ile çeşitli türküler seslendirdi.

Dinleyiciler zaman zaman alkışlarla bandoya eşlik etti.

Bazı vatandaşlar da konseri cep telefonlarıyla kayda aldı.