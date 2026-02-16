İzmir'de Zimmet İddiasıyla 22 Zanlı Serbest

İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifinde "zimmet" iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında dün İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin tamamı, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle salıverildi.

Gözaltı kararı verilen bir zanlının yurt dışında olduğu öğrenildi.

Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Aralık 2025'te İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifine yönelik "zimmet" iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile kooperatifin yönetim kurulu üyesi Y.K. ve B.B. tutuklanmış, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmada bilirkişi raporları doğrultusunda dün 23 İZBETON AŞ çalışanının 2022 yılında sigorta primlerinin Örnekköy 4. Etap'ta çalışmış gibi gösterilmesine ilişkin 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 22'si yakalanmıştı.

Şüphelilerin, 2022 yılında İZBETON AŞ'nin inşaat işini kooperatife devretmesine rağmen İZBETON tarafından çalıştırılıyor gibi gösterilip prim ve maaş ödemesi yapılan mühendisler ve çalışanlar olduğu kaydedilmişti.

İZBETON AŞ'nin 19 milyon 419 bin 114 lira 52 kuruş zarara uğratıldığı öğrenilmişti.