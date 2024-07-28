İzmir'in Menderes ilçesinde zincirleme trafik kazası sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gümüldür'den Menderes istikametine giden motosiklet ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, motosiklet sürücüsü Emre A. hayatını kaybederken, otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılırken, trafik tek şeritten sağlandı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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