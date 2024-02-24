İzmir'deki 53 eğlence mekanında sahte içki denetimi yapıldı - Son Dakika
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İzmir'deki 53 eğlence mekanında sahte içki denetimi yapıldı

İzmir\'deki 53 eğlence mekanında sahte içki denetimi yapıldı

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan 53 eğlence mekanında sahte içkiden kaynaklı zehirlenme ve ölümlerin önüne geçmek amacıyla denetim ve kontrol gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Şubat başından itibaren yapılan baskınlarda ise kent genelinde 69 bin 360 litre açık sahte içki, 4 bin 308 şişe kaçak içki ve 5 bin 871 litre taklit etiketli etil alkol ele geçirildi.

24.02.2024 14:39  Güncelleme: 14:43
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İzmir'in Konak ilçesindeki 53 eğlence mekanında sahte içki denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 53 eğlence mekanında dün 21.00-23.30 saatleri arasında sahte içkiden kaynaklı zehirlenme ve ölümlerin önüne geçmek amacıyla denetim ve kontrol gerçekleştirdi.

Denetimler sonucunda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kent genelinde sahte etil alkol satışı ve ticareti ile üretimine yönelik depo ve mobil depo olarak kullanılan yerlere yönelik şubat başından itibaren yapılan baskınlarda 69 bin 360 litre açık sahte içki, 4 bin 308 şişe kaçak içki, 5 bin 871 litre taklit etiketli etil alkol ele geçirildi.

Kaynak: AA

İzmir, Konak, Güncel, Son Dakika

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