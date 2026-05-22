İzmir'deki Elektrik Kazası Davası Devam Ediyor

'SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER'

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak sırasında İnanç Öktemay ile Özge Ceren Deniz'in sokak ortasında elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin davada 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan hapis cezası verilen 12 sanık, bugün İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi ile taraf avukatları katıldı. Kimlik tespitiyle duruşma başladı. Duruşmada sanıkların yerel mahkemede yaptıkları savunmalar okundu ve sanıklara söz verildi.

Tutuksuz sanıklardan Gediz Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Necati Ergin, "Bilirkişi raporlarında çelişkiler olduğunu düşünüyorum. Tarafıma bildirim gelmedikçe ben de üst yönetime öneri sunamam. Atfedilen kusur oranının hakkaniyetli olmadığını düşünüyorum" dedi.

Sanıklardan Gediz Elektrik Arıza Mühendisi Mert Ceylan, "Benim çalışmadığım dönemle ilgili bana kusur atfediliyor. Bunu kabul etmiyorum" dedi.

Sanıklardan Gediz Elektrik Sistem İşletme Müdürü Ekrem Yıldırım da savunmasında şunları söyledi:

"Ülkemizdeki elektrik dağıtım şirketleri bakanlığın mevzuatlarına uymak zorundalar. Davada adı geçen kaçak akım roleleri bizde kullanılmaz. Mevzuatta böyle bir hüküm yoktur. Bu roleler bina içlerine kullanılır."

'ADALETE GÜVENİYORUM'

Tutuksuz sanıklardan Gediz Elektrik Müdür Yardımcısı Sefa Pişkinleblebici, Volkan Şirin, Gediz Elektrik mühendisleri Koray Arif Fırat ve Volkan Şirin ile Mustafa Atakan da suçsuz olduklarını belirtti.

Duruşmada söz alan Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi şikayetini yineledi. Abi, "Bir babanın yaşayacağı en ağır şeyi yaşadım. İhmaller zinciri benim kızımı öldürdü. İnsan hayatının telafisi yoktur indirimi de olmaz. Adalete güveniyorum" dedi.

TUTUKLU SANIK KALMADI

Savunmaların ardından iddia makamı tutuklu 3 sanığın tahliyesi yönünde mütalaasını sundu. Savunmaların ardından ara karar açıklandı. Tutuklu sanıklar İZSU teknik amiri Mehmet Zeki Aytulun, Argan Mühendislik firmasında inşaat mühendisi Doğan Kılıç ve aynı firmada ızgara kolu bağlantı işinde çalışan Arif Kapuş tahliye edildi. Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun beklenilmesine ve birtakım tutuksuz sanık için duruşma açılmasına karar verip duruşmayı 4 Eylül'e erteledi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,