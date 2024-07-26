İzmir'deki fabrikalarda gıda zehirlenmesi şüphesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'deki fabrikalarda gıda zehirlenmesi şüphesi

İzmir'in Torbalı ilçesinde faaliyet gösteren bazı fabrikalarda çalışan 40 işçi, öğle yemeği sonrası karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi edilen işçiler, taburcu edildi. Ayrıca başka fabrika işçilerinin de benzer şikayetlerle farklı hastanelere başvurduğu belirtildi.

26.07.2024 04:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bazı fabrikalarda, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 40 işçi, tedavileri sonrası taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren özel bir yemek dağıtım firmasının anlaşmalı olduğu bazı fabrikalardaki 40 işçi, dün öğle yemeği sonrası rahatsızlandı.

Karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri olan işçiler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki işçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ayrıca aynı şikayetler nedeniyle bazı fabrika işçilerinin de farklı hastanelere başvurduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Mide bulantısı, Karın Ağrısı, Torbalı, Kusma, İzmir, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki fabrikalarda gıda zehirlenmesi şüphesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:15 Korkunç kaza 3 çocuğu hem yetim hem öksüz bıraktı Korkunç kaza 3 çocuğu hem yetim hem öksüz bıraktı
21:35 AK Partili Hamza Dağ’dan Özgür Özel’e: En borçlu 5 belediyeyi bir önceki dönem de CHP yönetti AK Partili Hamza Dağ'dan Özgür Özel'e: En borçlu 5 belediyeyi bir önceki dönem de CHP yönetti
21:21 Polis memuru, tartıştığı şahsı eşinin gözleri önünde öldürdü Polis memuru, tartıştığı şahsı eşinin gözleri önünde öldürdü
20:53 Katliamın ortakları Beyaz Saray’da görüştü Netanyahu’nun Biden için söylediklerine bakın Katliamın ortakları Beyaz Saray'da görüştü! Netanyahu'nun Biden için söylediklerine bakın
18:45 Esad’a kritik bir çağrı var 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken “Suriye“ detayı Esad'a kritik bir çağrı var! 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken "Suriye" detayı
23:43 UEFA küplere binecek Cihan Çanak, attığı golden sonra ’’Bozkurt’’ işareti yaptı UEFA küplere binecek! Cihan Çanak, attığı golden sonra ''Bozkurt'' işareti yaptı
21:05 Yok artık, daha neler Icardi, kendisinden boşanma kararı alan Wanda Nara’nın üstsüz fotoğrafını paylaştı Yok artık, daha neler! Icardi, kendisinden boşanma kararı alan Wanda Nara'nın üstsüz fotoğrafını paylaştı
15:52 Gelen teklifleri duyurdu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı
15:51 Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldi Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
15:51 Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
15:31 Çakallarla Dans 7’nin çekimleri tamamlandı İlk kareler de geldi Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi
15:31 İmzayı attı, çok net konuştu En-Nesyri’den Icardi ve Immobile için olay sözler İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler
15:28 İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı
15:01 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 05:21:12. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'deki fabrikalarda gıda zehirlenmesi şüphesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement