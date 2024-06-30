İzmir'deki Lokantada Patlama: 4 Ölü, 35 Yaralı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir lokantadaki patlama nedeniyle olay yerine, İzmir İl AFAD'dan 2 araç, 9 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 8 ambulans, 2 UMKE ekibi ve 36 personelin sevk edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir lokantada, ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana geldiğini kaydetti.

Olay yerine, İzmir İl AFAD'dan 2 araç, 9 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 8 ambulans, 2 UMKE ekibi ve 36 personelin sevk edildiğini belirten Yerlikaya, patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, konuya ilişkin tahkikatın devam ettiğini, gelişmelerden kamuoyunun bilgilendirileceğini aktardı.

Yerlikaya'nın paylaşımında, patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü de yer aldı.