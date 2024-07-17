İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir\'deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Belevi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

17.07.2024 21:09
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İzmir'in Selçuk ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Belevi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, dozer ile 4 yer ekibi sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Kaynak: AA

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