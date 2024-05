İzmir\'deki Ortaokula vefat eden müdürün adı verildi

Güncel

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Yeni Orhanlı Ortaokuluna bir yıl önce vefat eden okul müdürü Kamuran Başel'in (54) adı verildi.

Okulda yapılan törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Vehbi Koç, 2023 yılında yaşamını yitiren Kamuran Başel'e Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine sabır diledi.

Kamuran Başel'in iyi bir idareci ve öğretmen olduğunu anlatan Koç, "Yetiştirdiği çocuklar inşallah onun izinden gideceklerdir. Kendisini tanıdığımız için gurur duyuyoruz. Okulumuzun yeni ismi bütün Orhanlı halkımıza ve milletimize hayırlı olsun." dedi.

Kamuran Başel'in eşi Songül Başel de eşinin 18 yıl Yeni Orhanlı Ortaokulunda görev yaptığını belirtti.

Eşinin bütün öğrencileriyle yakından ilgilendiğini belirten Songül Başel, "Her öğrencisini çocuğu olarak gördü. O, öğrencilerini çok sevdi. Öğrencileri de onu çok sevdi. 18 yıldır çalıştığı bu kuruma adının verilmesi onu her zaman yaşatacaktır. Ailesi olarak eşimle her zaman gurur duyacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından okulun tabelası indirilerek yerine Yeni Orhanlı Kamuran Başel Ortaokulu tabelası asıldı.

Törenin ardından Kamuran Başel, kabri ziyaret edilerek anıldı.