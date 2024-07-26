İzmir'deki sağanak yağışta hayatını kaybedenlerle ilgili 9 kişi tutuklu yargılanacak - Son Dakika
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İzmir'deki sağanak yağışta hayatını kaybedenlerle ilgili 9 kişi tutuklu yargılanacak

İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan sağanak yağışta hayatını kaybedenlerle ilgili soruşturma tamamlandı. İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel de dahil olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı. 9 kişi tutuklu yargılanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.

26.07.2024 20:04  Güncelleme: 20:21
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Haber: TENZİLE AŞÇI

(İZMİR) - İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağışta iki kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel'in de aralarında bulunduğu 11 kişinin savcılık soruşturması tamamlandı, 9 kişi tutuklu yargılanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. İki kişinin ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanması talep edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde geçtiğimiz haftalarda etkili olan sağanak yağışta Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel'in de aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İZSU eski Genel Müdürü Ali Hıdır Köse de görev yaptığı Adana'da gözaltına alınıp İzmir'e getirilmişti. Sorgu işlemlerinin sona ermesinin ardından şüpheliler, İzmir Bayraklı Adliyesi'ne sevk edilirken şüphelilerin savcılık sorgusu tamamlandı. Ordu'da yakalanan bir şüpheli ise SEGBİS aracılığıyla ifadesini verdi.

9 kişiye tutuklu yargılama talebi

Öte yandan; yaklaşık 8 saat süren savcılık soruşturmasının ardından şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre; savcılık mütalaasında 11 şüpheliden 9'unun tutuklu yargılanmasını talep etti. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere mahkemeye sevk edildi.

Savcılık mütalaasına göre;  İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Adana Belediyesi Genel Sekteri- İZSU Eski Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, DGZ Elektrik Dağıtım Müdürü Uğur Yüksel, Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Operasyon Direktörü Sefa Pişkinleblebici, Yapım İşleri Saha Sorumlusu Mürsel Arıcı, Yapım İşleri Sorumlusu Uzman Alper Doğan ve GDZ personeli Halit Özpelit tutuklu yargılanacak.

Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Planlama ve Teknoloji Direktörü Necati Ergin adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'deki sağanak yağışta hayatını kaybedenlerle ilgili 9 kişi tutuklu yargılanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'deki sağanak yağışta hayatını kaybedenlerle ilgili 9 kişi tutuklu yargılanacak - Son Dakika
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