İzmir'deki yangın bölgesinde ağaçlar yeniden yeşermeye başladı - Son Dakika
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İzmir'deki yangın bölgesinde ağaçlar yeniden yeşermeye başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yangın bölgesinde başlattığı yoğun bakım çalışmalarının ardından Sancaklı Ağaçlandırma Sahası'ndaki ağaçlarda yapraklar yeniden yeşermeye başladı.

01.09.2024 11:01  Güncelleme: 12:02
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yangın bölgesinde yoğun bakım çalışmaları başlattığı Sancaklı Ağaçlandırma Sahası'ndan yüzleri gülümseten haber geldi. 3 günlük çalışmaların ardından ağaçlarda yapraklar yeniden yeşermeye başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçen hafta Yamanlar Dağı'nda çıkan yangının ardından zarar gören ağaçlarda başlattığı tedavi çalışmalarından ilk olumlu haber geldi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis alanlarındaki Sancaklı, Örnekköy ve Bayraklı Allurca ağaçlandırma sahalarındaki ağaçlarda iyileştirme çalışması başlatmıştı. Toplamda 200 bin metrekare alandaki 15 bin ağacı kesmek yerine, İzmir Planlama Ajansı (İZPA) referansı ve bilimin ışığında tedavi çalışmaları başlatan Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, 3 günlük hızlı yoğun bakım sürecinin ardından ağaçların yeniden yeşermeye başladığını gözlendi.

Doğru müdahale umutları yeşertti

Sancaklı Ağaçlandırma Sahası'nda, yangından zarar gören ağaçlarda vejetasyon döneminin devam ettiğini tespit eden ekipler, ağaçlara yoğun sulama ve bakım çalışması yaptı. Zamanında ve doğru müdahale sayesinde bölgedeki ağaçlarda yanan yaprakların yerine yeni yaprakların çıktığı saptandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'deki yangın bölgesinde ağaçlar yeniden yeşermeye başladı - Son Dakika

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