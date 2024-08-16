İzmir\'deki yangın Örnekköy Sanayi Sitesi\'ne ulaştı

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(İZMİR) - İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın Örnekköy Sanayi Sitesi'ne ulaştı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın sebebiyle birçok noktada evler tahliye edildi.

Hem havadan hem karadan yapılan müdahalelere rağmen yangın Karşıyaka ilçesinde bulunan Örnekköy Sanayi Sitesi'ne ulaştı.