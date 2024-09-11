İzmir'deki yangın sonrası ağaçlar yeniden yeşerdi

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Yamanlar Dağı yangınında zarar gören Sancaklı Ağaçlandırma Sahası'nda yürüttüğü çalışmalar yüzleri güldürmeye devam ediyor. Ekiplerin düzenli bakım çalışmaları sonucu, ağaçlar yeniden yeşerdi, bazıları ise çiçek açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 16 Ağustos'ta Yamanlar Dağı'nda çıkan yangının ardından zarar gören ağaçlarda başlattığı tedavi çalışmalarında umutlar büyümeye devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis alanlarındaki Sancaklı, Örnekköy ve Bayraklı Allurca ağaçlandırma sahalarındaki ağaçlarda iyileştirme çalışmalarını aralıksız sürdüren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, İzmir'in kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü olan 9 Eylül haftasında sahadaki ağaçların yeniden çiçeklendiğini tespit etti.

"İzmir'in dağlarında çiçekler açtırmaya devam edeceğiz"

Çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Ağaçlandırma Şefi Fuat Karaca, "İçinde bulunduğumuz alan İzmir Büyükşehir Belediyemize ait ağaçlandırma sahasıdır. 16 ağustos günü çıkan büyük orman yangınında bizim sahamız da bu yangından etkilendi. Ağaçlarımızın yaprakları tamamen kavruldu. Cemil Başkanımızın talimatıyla sahada hızlı bir şekilde ağaçları bakıma aldık. Havaların soğumasıyla gövdedeki su sürgünleri kesiliyor. Kuru dallar da daha sonraki süreçte kesilecek. Sahamız şu anda yüzde 90 oranında yeşillendi. İnşallah bundan sonra böyle büyük yangınlar yaşamayız. Biz bu yeşil alanları görmeye devam ederiz. Böylece İzmir'in dağlarını çiçekler açtırmaya İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Doğru müdahale umutları yeşertti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangınların ardından 200 bin metrekare alandaki 15 bin ağacı kesmek yerine, İzmir Planlama Ajansı (İZPA) referansı ve bilimin ışığında tedavi çalışmaları başlatmıştı. Sancaklı Ağaçlandırma Sahası'nda, yangından zarar gören ağaçlarda vejetasyon döneminin devam ettiğini tespit eden ekipler, ağaçlara yoğun sulama ve bakım çalışması yaptı. Zamanında ve doğru müdahale sayesinde bölgedeki ağaçlarda yanan yaprakların yerine yeni yaprakların çıktığı saptandı. Sahadan gelen olumlu tepkiler ışığında ekipler ağaçlandırma sahasında çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.