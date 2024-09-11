İzmir'deki yangın sonrası ağaçlar yeniden yeşerdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'deki yangın sonrası ağaçlar yeniden yeşerdi

Geniş Video İzle

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Yamanlar Dağı yangınında zarar gören Sancaklı Ağaçlandırma Sahası'nda yürüttüğü çalışmalar sonucunda ağaçlar yeniden yeşerdi.

11.09.2024 10:40  Güncelleme: 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Yamanlar Dağı yangınında zarar gören Sancaklı Ağaçlandırma Sahası'nda yürüttüğü çalışmalar yüzleri güldürmeye devam ediyor. Ekiplerin düzenli bakım çalışmaları sonucu, ağaçlar yeniden yeşerdi, bazıları ise çiçek açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 16 Ağustos'ta Yamanlar Dağı'nda çıkan yangının ardından zarar gören ağaçlarda başlattığı tedavi çalışmalarında umutlar büyümeye devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis alanlarındaki Sancaklı, Örnekköy ve Bayraklı Allurca ağaçlandırma sahalarındaki ağaçlarda iyileştirme çalışmalarını aralıksız sürdüren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, İzmir'in kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü olan 9 Eylül haftasında sahadaki ağaçların yeniden çiçeklendiğini tespit etti.

"İzmir'in dağlarında çiçekler açtırmaya devam edeceğiz"

Çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Ağaçlandırma  Şefi Fuat Karaca, "İçinde bulunduğumuz alan İzmir Büyükşehir Belediyemize ait ağaçlandırma sahasıdır. 16 ağustos günü çıkan büyük orman yangınında bizim sahamız da bu yangından etkilendi. Ağaçlarımızın yaprakları tamamen kavruldu. Cemil Başkanımızın talimatıyla sahada hızlı bir şekilde ağaçları bakıma aldık. Havaların soğumasıyla gövdedeki su sürgünleri kesiliyor. Kuru dallar da daha sonraki süreçte kesilecek. Sahamız şu anda yüzde 90 oranında yeşillendi. İnşallah bundan sonra böyle büyük yangınlar yaşamayız. Biz bu yeşil alanları görmeye devam ederiz. Böylece İzmir'in dağlarını çiçekler açtırmaya İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Doğru müdahale umutları yeşertti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangınların ardından 200 bin metrekare alandaki 15 bin ağacı kesmek yerine, İzmir Planlama Ajansı (İZPA) referansı ve bilimin ışığında tedavi çalışmaları başlatmıştı. Sancaklı Ağaçlandırma Sahası'nda, yangından zarar gören ağaçlarda vejetasyon döneminin devam ettiğini tespit eden ekipler, ağaçlara yoğun sulama ve bakım çalışması yaptı. Zamanında ve doğru müdahale sayesinde bölgedeki ağaçlarda yanan yaprakların yerine yeni yaprakların çıktığı saptandı. Sahadan gelen olumlu tepkiler ışığında ekipler ağaçlandırma sahasında çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Belediye, Güncel, İzmir, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki yangın sonrası ağaçlar yeniden yeşerdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:57 Narin Güran’ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi
12:24 Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor
12:09 İzmir felaketi yaşıyor Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi İzmir felaketi yaşıyor! Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi
10:37 Narin’in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler
07:59 Alışverişlerde yeni dönem iddiası 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor
20:45 Bakan Kurum, İmamoğlu’nu kabul etti İşte görüşmenin detayları Bakan Kurum, İmamoğlu'nu kabul etti! İşte görüşmenin detayları
20:01 Burger King’in Türkiye’deki yeni adı ’’Börgır’’ oldu Burger King'in Türkiye'deki yeni adı ''Börgır'' oldu
19:33 Nöbetçi öğretmene kapı açma dayağı Biri boksör iki kardeş dehşet saçtı Nöbetçi öğretmene kapı açma dayağı! Biri boksör iki kardeş dehşet saçtı
19:33 Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
19:17 Galatasaray, Nicola Zalewski transferini bitirdi İşte bonservis bedeli ve maaşı Galatasaray, Nicola Zalewski transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli ve maaşı
18:59 Binali Yıldırım Kartal’da anjiyo operasyonu geçirdi Binali Yıldırım Kartal'da anjiyo operasyonu geçirdi
18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
18:24 4 takım birden istiyordu Kieran Trippier’in Türkiye’ye transferi iptal oldu 4 takım birden istiyordu! Kieran Trippier'in Türkiye'ye transferi iptal oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 13:40:18. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'deki yangın sonrası ağaçlar yeniden yeşerdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement