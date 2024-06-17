İzmir'deki Yangınlar Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'deki Yangınlar Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Buca, Bornova, Çiğli ve Dikili ilçelerinde çıkan yangınlar, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangınlara 4 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 5 dozer ile müdahale edildi. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

17.06.2024 19:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Buca, Bornova, Çiğli ve Dikili ilçelerinde çıkan yangınlar ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Buca ilçesinde çevre yolunun batısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangına 4 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 5 dozer ile müdahale edildi.

Ekipler, Çiğli ilçesi Yayakent Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın konumda çıkan orman yangınına 1 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracıyla müdahale etti.

Bornova ilçesi Çamkule mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına da 2 Uçak, 1 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı ile müdahalede bulunuldu.

Öte yandan Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde ise üç otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinleri de yangının söndürülmesi için ekiplere yardımcı oldu.

Yangınlar, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Helikopter, Bornova, Dikili, Çiğli, İzmir, Buca, Acil Durum, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki Yangınlar Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitne kazanı kaynatanların oyununa gelmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitne kazanı kaynatanların oyununa gelmeyeceğiz
16:46 CHP’nin MHP’ye bayram ziyaretine ekonomi damga vurdu CHP'nin MHP'ye bayram ziyaretine ekonomi damga vurdu
16:10 Saadet ve Gelecek Partileri “Abdullah Gül“ iddiasını yalanladı: Gerçeklik payı yok Saadet ve Gelecek Partileri "Abdullah Gül" iddiasını yalanladı: Gerçeklik payı yok
15:09 İzmir’deki yangında Çiçek Adası’nın tamamı küle döndü İzmir'deki yangında Çiçek Adası'nın tamamı küle döndü
12:14 Savaş kabinesini neden feshetti İşte Netanyahu’nun bundan sonraki sürece dair planı Savaş kabinesini neden feshetti? İşte Netanyahu'nun bundan sonraki sürece dair planı
19:42 Gürcistan teknik direktörü Willy Sagnol: Hakan Çalhanoğlu’nun büyük bir hayranım Gürcistan teknik direktörü Willy Sagnol: Hakan Çalhanoğlu'nun büyük bir hayranım
18:58 Bursaspor’un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla oldu Bursaspor'un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla oldu
18:38 Formayı bile giydirdiler Trabzonspor’dan iki transfer birden Formayı bile giydirdiler! Trabzonspor'dan iki transfer birden
17:44 Romanya, Ukrayna’yı bozguna uğrattı: 3-0 Romanya, Ukrayna'yı bozguna uğrattı: 3-0
16:49 İlk 11’de oynatacak mı Montella, Arda Güler için son kararını verdi İlk 11'de oynatacak mı? Montella, Arda Güler için son kararını verdi
16:48 Oktay Kaynarca’nın “Türkiyeliyim“ sözüne Mustafa Destici’den farklı yorum Oktay Kaynarca'nın "Türkiyeliyim" sözüne Mustafa Destici'den farklı yorum
16:10 Anlaşma tamam gibi Süper Lig’in yıldızı İtalyan devine transfer oluyor Anlaşma tamam gibi! Süper Lig'in yıldızı İtalyan devine transfer oluyor
16:09 Mahsun Kırmızıgül’ün dizisi geliyor Caner Topçu ve Nilsu Berfin Aktaş başrolü paylaşacak Mahsun Kırmızıgül'ün dizisi geliyor! Caner Topçu ve Nilsu Berfin Aktaş başrolü paylaşacak
15:51 Tenceredeki kızgın yağa su döken adamın vücudu yandı Tenceredeki kızgın yağa su döken adamın vücudu yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 20:21:20. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'deki Yangınlar Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement