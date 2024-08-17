İzmir'deki yangınlara müdahale çalışmaları devam ediyor

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, " İzmir'de devam eden yangınlarda toplam 596 araç ve 2965 personel ile müdahale çalışmalarına havadan ve karadan devam edilmektedir. Devletimizin ilgili kurumları, yangınla mücadele sürecini şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülke genelinde 72 yangın çıktığını, bunların 45'inin kontrol altına alındığını, 27 yangına müdahalenin devam ettiğini bildirdi.

Devletin tüm imkanlarıyla yangınlardan etkilenen vatandaşların yanında olduğunu bildiren Altun, yangınların ilk anından itibaren ilgili tüm kurum ve kuruluşların koordineli bir şekilde ve büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirtti.

"İzmir'de devam eden yangınlarda toplam 596 araç ve 2965 personel ile müdahale çalışmalarına havadan ve karadan devam edilmektedir. Devletimizin ilgili kurumları, yangınla mücadele sürecini şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır." ifadesini kullanan Fahrettin Altun, şöyle devam etti:

"Ancak bu süreçte, kamuoyunda yangınlarla ilgili oluşan hassasiyeti istismar edebilecek yanlış bilgi ve haberler de dolaşıma girebilmektedir. Vatandaşlarımızın kasıtlı ve yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemeleri, sadece resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları ve bilgilendirmeleri esas almaları büyük bir önem arz etmektedir."