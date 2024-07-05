İzmir Demokrasi Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Filistin'e Destek Mesajı Verildi

İzmir Demokrasi Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleri, mezuniyet töreninde Filistin'e destek mesajı verdi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi.
Törene katılan öğrenci ve akademisyenler, Filistin'e destek vermek amacıyla üzerinde Filistin bayrağının da bulunduğu "Filistin bu sene mezun vermedi, dünya sınıfta kaldı" yazılı pankart açtı.
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