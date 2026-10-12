İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü 57 yeni idari personel alındığını duyurdu

İzmir Demokrasi Üniversitesinin 2026-2027 akademik yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Üniversitenin Üçkuyular yerleşkesindeki törende konuşan Rektör Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu, fiziki altyapıyı güçlendirmek, personel ihtiyacını karşılamak ve kurumsal işleyişi geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Üniversiteye 57 yeni idari personel alındığını, naklen atamalarla da 13 kişinin göreve başladığını anlatan Karahasanoğlu, yeterli ve nitelikli personel yapısının kurumsallaşma açısından önem taşıdığını ifade etti.

Üniversitenin fiziki altyapına ilişkin bilgi veren Karahasanoğlu, Uzundere yerleşkesindeki inşaatın tamamlanarak 7 Eylül'de hizmete açıldığını anımsattı. Prof. Dr. Karahasanoğlu, yerleşkede iki binanın temelini atmayı planladıklarını belirterek, orta vadede kütüphane, cami, çarşı ve amfitiyatro projelerini hayata geçirmek istediklerini dile getirdi.

Karahasanoğlu, üniversitenin gelecek vizyonuna ilişkin, "İzmir Demokrasi Üniversitesinin gelecek vizyonu bir araştırma üniversitesi, iehirle bütünleşik bir üniversite olmaktır. Şehre ve sanayiye katkı, istihdama öncelik, işletmede mesleki eğitim önceliklerimiz arasındadır." ifadelerini kullandı.

Törende üniversiteye üstün başarıyla yerleşen öğrencilere belge verildi.

Hukuk fakültesi öğrencisi Ceyda Güleç, üniversiteye birincilikle yerleşmekten duyduğu gururu dile getirerek, üniversite hayatında kendini geliştirmek için çaba göstereceğini söyledi.

Törene Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz da katıldı.