İzmir Depremi Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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İzmir Depremi Davası Devam Ediyor

İzmir’de Barış Sitesi'nin yıkımıyla ilgili 6 belediye görevlisi yargılanıyor, duruşma ertelendi.

07.11.2024 18:47
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İzmir depreminde 3 bloku yıkılan, 11 kişinin hayatını kaybettiği Barış Sitesi'nin 1992, 1999 ve 2000 yıllarında inşaat, yenileme ve tadilat ruhsatı işlemlerini yaptıkları öne sürülen 6 belediye görevlisinin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve yakınları ile avukatları katıldı.

Müştekilerden Harun Öztürk, depremde oğlunu kaybettiğini ifade ederek, şikayetçi olduğunu söyledi. Diğer müştekiler de sorumlulardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Mahkeme başkanı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde üç bloku çöken Barış Sitesi'nde 11 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.

Ölüm ve yaralanma olayları nedeniyle binanın müteahhidi, fenni mesulü ve diğer şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmış, faillerin belirlenememesi ya da şüphelinin hayatta olmaması gibi nedenlerle dava açılamamıştı.

Belediye görevlileri ile ilgili dosya ise Memur Suçları Soruşturma Bürosuna gönderilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 1992, 1999 ve 2000 yıllarında inşaat, yenileme ve tadilat ruhsatı işlemlerini yaptıkları iddia edilen 6 belediye görevlisi hakkında "görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlamıştı.

İddianame, 37. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilip şüpheliler hakkında dava açılmıştı.

İtiraz üzerine sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan yargılanmasına karar verilmiş, 4. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etmişti.

Kaynak: AA

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