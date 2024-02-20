İzmir Dikili açıklarında 15'i çocuk, 42 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir Dikili açıklarında 15'i çocuk, 42 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir Dikili açıklarında 15\'i çocuk, 42 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 15'i çocuk, 42 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

20.02.2024 01:31
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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 15'i çocuk, 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları lastik bottaki 15'i çocuk 42 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Dikili açıklarında 15'i çocuk, 42 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Dikili açıklarında 15'i çocuk, 42 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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