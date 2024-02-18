İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 24'ü çocuk 39 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 24'ü çocuk 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir\'in Dikili ilçesi açıklarında 24\'ü çocuk 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 24'ü çocuk 39 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki can salında bulunan göçmenler ile birlikte lastik bot içerisinde yakalanan 14'ü çocuk 38 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

18.02.2024 21:17
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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 24'ü çocuk 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki can salındaki 24'ü çocuk 39 düzensiz göçmeni kurtardı.

Öte yandan Dikili açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Durdurulan lastik bottaki 14'ü çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 24'ü çocuk 39 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 24'ü çocuk 39 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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