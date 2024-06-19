İzmir Dikili'de çıkan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Dikili'de çıkan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor

İzmir'in Dikili ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sitelerde yaşayanlar tedbir amacıyla evlerinden çıktı. Yangının genişleyerek yayıldığı belirtilirken, havanın aydınlanmasıyla birlikte 2 uçak ve 2 helikopterle yangın söndürme çalışmalarına destek verilmeye başlandı.

19.06.2024 07:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Dikili ilçesinde otluk alanda çıkan ve zeytinlik alana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Çandarlı Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Denizköy Mahallesi yakınlarına ulaşan yangın, rüzgarın da etkisiyle zeytinlik alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 20 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, çevredeki sitelere yaklaştı. Site sakinleri tedbir amacıyla evlerinden çıktı.

Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının bir sitenin alt kısmında bulunan otluk alanda çıktığını ve zeytinlik alana sıçradığını söyledi.

Yangının rüzgarın etkisiyle genişlediğini belirten Budan, "Denizden de esen çok şiddetli bir rüzgar var. Çandarlı ve Denizköy Mahallesi yakınlarında şu an yangın sürüyor. Alan geniş ve yayılıyor. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almaya çalışıyor." dedi.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte 2 uçak ve 2 helikopterle yangın söndürme çalışmalarına destek verilmeye başlandı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Dikili, İzmir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Dikili'de çıkan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:42 “Türkiye’nin Messi’si“ manşetlerde Dünya Bizim Çocuklar’ı konuşuyor "Türkiye'nin Messi'si" manşetlerde! Dünya Bizim Çocuklar'ı konuşuyor
22:33 Çanakkale’de orman yangını Zamana karşı mücadele sürüyor Çanakkale'de orman yangını! Zamana karşı mücadele sürüyor
21:57 İsrail sokaklarında protestolar büyüdü, Netanyahu “İç savaş çıkmamalı“ dedi İsrail sokaklarında protestolar büyüdü, Netanyahu "İç savaş çıkmamalı" dedi
21:08 ABD mahkemesi Eylem Tok ve oğluyla ilgili kararını verdi ABD mahkemesi Eylem Tok ve oğluyla ilgili kararını verdi
20:47 A Milli Takımımız, EURO 2024’teki ilk maçında Gürcistan’ı 3-1 yendi A Milli Takımımız, EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yendi
00:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Takım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik telefonu
00:13 Rize’de İlçe Jandarma Komutanı, eşinin şüpheli ölümü sonrası tutuklandı Rize'de İlçe Jandarma Komutanı, eşinin şüpheli ölümü sonrası tutuklandı
23:55 Portekiz, geriye düştüğü maçta Çekya’yı 2-1 yendi Portekiz, geriye düştüğü maçta Çekya'yı 2-1 yendi
23:45 Rus lider Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore’ye gitti Rus lider Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye gitti
23:35 İsrail, Lübnan’a yönelik operasyonel planı onayladı İsrail, Lübnan'a yönelik operasyonel planı onayladı
23:15 Bellingham’ın yaptığı yoruma bakın Arda Güler’den ikonik paylaşım Bellingham'ın yaptığı yoruma bakın! Arda Güler'den ikonik paylaşım
22:56 Eşiyle tartışıp çocuklarını camdan sarkıttı Eşiyle tartışıp çocuklarını camdan sarkıttı
22:30 Erdoğan ve Paşinyan arasında önemli görüşme İşte masadaki konular Erdoğan ve Paşinyan arasında önemli görüşme! İşte masadaki konular
22:14 Arda Güler golü attı, Arap spiker çıldırdı: Allah, Allah, Allah Arda Güler golü attı, Arap spiker çıldırdı: Allah, Allah, Allah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2024 07:40:11. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir Dikili'de çıkan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement