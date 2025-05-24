İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda 70 Yavru Hayvan Dünyaya Geldi - Son Dakika
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İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda 70 Yavru Hayvan Dünyaya Geldi

24.05.2025 10:47
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda bahar ayları ile birlikte zebra, lemur, ceylan, yaban ve tiftik keçileri olmak üzere toplam 70 yavru hayvan dünyaya geldi. Ayrıca parka yeni gelen sarı gagalı leylek de kuluçkaya yattı.

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda zebra, lemur, ceylan, yaban ve tiftik keçileri, 70 yavru dünyaya getirdi. Bu yıl parka gelen sarı gagalı leylek ise kuluçkaya yattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda yeni doğumların heyecanı yaşanmaya başladı. Parkta yaşayan hayvanlar arasına iki zebra, iki halka kuyruklu lemur, 44 ceylan, 19 yaban keçisi ve 3 tiftik keçisi olmak üzere 70 yavru katıldı. Parka yeni gelen sarı gagalı leylek de kuluçkaya yattı.

Bahar ayları ile birlikte doğumlar arttı

Bahar ayları ile birlikte Doğal Yaşam Parkı'nda doğumların başladığını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Serkan Eğrilmez, "İlk önce iki zebra hayata gözlerini açtı. 16 yetişkin halka kuyruklu lemurumuzdan ikisi anne oldu. Parkımızda hayvanlar mutluluk ve huzur içinde yaşıyor. Bu yıl parka gelen Afrika'nın simge hayvanlarından biri olan Aviary (Su kuşları) barınağında da sarı gagalı leylek anne olma yolunda. Burada kuluçkaya yattı. Erkek leylek yuvayı yapmak için dalları taşıyor. Mayıs sonu haziran başı gibi sarı gagalı leylek yavruları yumurtadan çıkacak. Böylelikle ilk kez Doğal Yaşam Parkı'nda sarı gagalı leylek dünyaya gelmiş olacak. Parkımıza yeni gelmiş olmasına rağmen leyleğin kuluçkaya yatması yaşadığı ortama güvendiğini gösteriyor. Bu güven duygusu ile birlikte dünyaya yavru getirme isteği içgüdüsel olarak ortaya çıkıyor" dedi.

"Burası yaban hayvanlarımızın evi"

Yaz aylarında ziyaretçi sayısının arttığını da vurgulayan Eğrilmez, "Biz alanı olabildiğince temiz tutmaya çalışıyoruz. Burası yaban hayvanlarımızın evi. Biz gelip gidiyoruz ama onlar burada yaşıyor. Ziyaretçilerimizden Doğal Yaşam Parkı'nı temiz tutmaya özen göstermelerini, hayvanlara yiyecek vermemelerini, yiyecek artıklarını çevreye bırakmamalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

İzmir gözde merkezlerinden

130 türde bin 500'den fazla hayvanı ve 250'den fazla bitki türünü bünyesinde barındıran Doğal Yaşam Parkı'nda; aslanlar, kaplanlar, filler, zürafalar, zebralar, çeşitli kuş türleri, sürüngenler, su canlıları gibi birçok hayvan bulunuyor. Park, çocukların bazı evcil hayvanlarla doğrudan temas sağlayabilmesi için özel olarak kurulan Çocuk Hayvanat Bahçesi, geniş yürüyüş yolları, bisiklet yolları, piknik alanları, kafe ve dinlenme alanları ile İzmir'in önemli merkezlerinden. Doğal Yaşam Parkı, pazartesi günleri hariç hafta içi 09.00-17.00, hafta sonları ise 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda 70 Yavru Hayvan Dünyaya Geldi - Son Dakika

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