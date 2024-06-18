İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda Filin 3. Yaş Günü Kutlandı

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İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya gelen "Ege" isimli filin 3. yaş günü kutlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda 17 Haziran 2021 günü dünyaya gelen "Ege" için doğum günü kutlaması düzenlendi.

Annesi Begümcan, babası Winner, ablaları İzmir ve Deniz ile yaşayan Ege için bakıcıları dış alanda yere serdikleri yoncaların üzerine meyvelerden "3" ve "Ege" yazarak doğum günü pastası hazırladı.

Ege, ablaları İzmir ve Deniz ile yoncalı meyve pastasını yedi.