İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda Öksüz Zebra Yavrusuna Zürafa Desteği

(İZMİR) – İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yeni doğumlarla birlikte hareketlilik artarken, farklı türler arasında dikkat çeken bir uyum da gözlemleniyor. Kısa süre önce dünyaya gelen iki yavru ayı anneleri "Şımarık" ile birlikte yaşamlarını sürdürürken, üç aylıkken annesini kaybeden zebra yavrusu Gözde ise parkta farklı bir grupla birlikte yaşamını sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Doğal Yaşam Parkı'nda ilkbahar döneminde hem yeni doğumlar hem de hayvanlar arası etkileşimler öne çıkıyor. 140 türden yaklaşık 1800 hayvana ev sahipliği yapan parkta, ayı "Şımarık"ın yavruları ile zebra yavrusu Gözde'nin yaşam süreci dikkat çekiyor.

Parkta bulunan 6 ayıdan biri olan "Şımarık", kış aylarında doğal davranışlarını sergileyerek inine çekildi ve burada doğum yaptı. Doğal Yaşam Şube Müdürü Serkan Eğrilmez, yaklaşık 300 gram ağırlığında, biri dişi biri erkek iki yavrunun dünyaya geldiğini belirterek, "Ayılar iri cüsselerine rağmen oldukça küçük, gözleri kapalı ve tüysüz yavrular doğurur. Anne, aylar boyunca in içerisinde yavrularını emzirir. Baharla birlikte yavrular gün yüzüne çıkar. Biz de aynı süreci parkta doğal koşullara uygun şekilde sağladık" dedi.

"Doğal hayatta yaşama şansları yok"

Yavruların gelişim sürecinin titizlikle takip edildiğini belirten Eğrilmez, ilerleyen dönemde diğer ayılarla kontrollü adaptasyon sürecinin başlatılacağını, kokular ve sesler aracılığıyla birbirlerini tanıyan ayıların uygun koşullarda bir araya getirileceğini ifade etti. Ayıların İzmir'deki hikayesinin geçmişte sokaklarda zorla oynatılan "dansçı ayıların" kurtarılmasıyla başladığını hatırlatan Eğrilmez, "O dönem kurtarılan ayılar önce eski hayvanat bahçesine, ardından Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Bugün burada yaşayan ayılar onların torunları. Biz mümkün olduğunca yaban hayvanlarını doğal yaşamlarında görmek istiyoruz. Fakat doğal hayatta yaşama şansı olmayan, insanla temas eden hayvanlara da Doğal Yaşam Parkı'nda sahip çıkıyoruz. Ayılar da o canlılardan" diye konuştu.

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda bu bahar beklenmedik dostluklar da kuruluyor. Hikayenin merkezinde zebra yavrusu Gözde var. Henüz üç aylıkken annesini kaybeden Gözde, hayatının en kırılgan döneminde insan eliyle büyütüldü. Veteriner hekimler, bakıcılar ve teknikerler onun için adeta bir aile oldu. Özel biberonlarla beslendi, gece gündüz gözetildi. Zamanı geldiğinde sürüye katılması bekleniyordu. Ancak Gözde, alana salındığında kendi sürüsüne değil zürafalara yöneldi. Tellerin ardından kurulan sessiz dostluk, alanda gerçek bir bağa dönüştü. Gözde, Kamili ve Radost ile birlikte gezmeye başladı. Zürafalar da onu sahiplendi; korudu, kolladı.

Zürafalar zebrayı sahiplendi

Doğal Yaşam Parkı'nda veteriner hekim olarak görev yapan Duygu Aldemir, Gözde'nin yalnız kalmaktansa, kendini güvende hissettiği bu dostluğu seçtiğini tahmin ettiklerini söyledi. Zebraların sosyal ve sürü halinde yaşayan hayvanlar olduğunu hatırlatan Aldemir, "Zebralar sürü halinde hareket eden ve birbirini destekleyen, kollayan hayvanlar. O nedenle zebra sürüsüne katılmasını istedik. Ancak çok şaşırdığımız bir durum yaşandı. Gözde'yi alana saldıktan sonra onun zebralarla değil de zürafalarla yakın arkadaş olmak istediğini gördük. Daha önce tel arkasından kurdukları iletişim sayesinde Gözde, Kamili ve Radost'un en yakın arkadaşı oldu. Onlarla beraber alanda geziyor. Onlar da Gözde'yi koruyup, kolluyor. Şu anda çok havalı arkadaşları var" dedi.

Gözde'nin zamanla zebra sürüsüne uyum sağlayacağını belirten Aldemir, "Şimdilik kendini güvende hissettiği alanda, zürafalarla birlikte hareket ediyor. Yalnız kalmaktansa bir grup içinde olması onun için daha sağlıklı. Adaptasyon süreci zamanla tamamlanacaktır" diye konuştu.