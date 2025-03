İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda Yağmur'a Yeni Arkadaş

(İZMİR) - İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yalnız yaşayan Yağmur isimli deveye arkadaş geldi. Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nden gelen Can isimli deve yeni yuvasına kısa sürede alışırken, iki devenin sıcak tavırları parkı gezen ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden Yağmur isimli deveye can yoldaşı geldi. 2009'da parkta dünyaya gelen, 2011'de babası Cengiz'i kaybeden Yağmur, 2022 yılında annesi Cangül'ün de başka bir hayvanat bahçesine transfer edilmesinin ardından yalnız kaldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yağmur'un yalnızlığına Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nden transfer ettiği Can isimli deve ile son verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Hüseyin Gökhan Özdemir, parkın en sevilen konuklarından Yağmur'un uzun zamandır yalnız olduğunu, aynı şekilde Can'ın da yalnız yaşadığını belirtti. Özdemir, "Can şu an alışma döneminde. Her ikisinin de sağlığı yerinde. Adaptasyon sonrası ikisi birlikte yaşamaya devam edecek. Yurttaşlar sık sık yağmurun neden yalnız kaldığını soruyordu. Biz de ona bir yol arkadaşı bulmak için çok çabaladık. Yağmur ve Can artık yalnız değil. Umarım mutlu olurlar" diye konuştu.

Mirketler de yeni yuvalarında

Doğal Yaşam Parkı'nın bir diğer sevimli canlıları da mirketler oldu. Darıca'daki bir hayvanat bahçesinden getirilen üç mirket, kendileri için hazırlanan barınağa bırakıldı. Uzun, sivri burunları ve dikey duruşları ile bilinen mirketlerin yeni yuvalarına zorlanmadan alışmaları dikkati çekti.