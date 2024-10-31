İzmir'e 988 Yeni Güvenlik Aracı - Son Dakika
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İzmir'e 988 Yeni Güvenlik Aracı

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İzmir'de 988 güvenlik aracı düzenlenen törenle hizmete sunuldu, hizmet kalitesi artırılacak.

31.10.2024 12:17
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(İZMİR) – İzmir'de İl Emniyet ve İl Jandarma ekiplerince kullanılmak üzere alınan 988 araç, İzmir Valiliği tarafından düzenlenen törenle teslim edildi. Törende konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Bugün itibarıyla hizmete verdiğimiz araçların toplam sayısı 988 adet. Bu araçlarla vatandaşımıza daha kaliteli hizmet ve daha huzurlu bir şehir sağlamak için 7/24 çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İzmir Valiliği, İzmir'deki jandarma ve emniyet ekiplerine tahsis edilen yeni araçların teslimi için tören düzenledi.

Konak Meydanı'nda düzenlenen törene; İzmir Valisi Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Sahil Güvenlik Ege Bölge Deniz Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, siyasi parti temsilcileri ve emniyet mensupları katıldı.

"7 gün 24 saat tüm kolluk kuvvetlerimiz görev yapmaktadırlar"

Törende konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, yeni araçlarla birlikte kentteki güvenlik hizmetinin daha kaliteli hale geleceğini ifade ederek şunları söyledi:

"Vatandaşımızın huzur ve güvenliği için emniyet ve asayiş hizmetlerinin daha üst seviyede verilmesi, suç, suçlu ve terörle mücadelede her alanlarda başarıyla hizmet vermek, hizmet kalitesini artırmak için 7 gün 24 saat tüm kolluk kuvvetlerimiz görev yapmaktadırlar. Bu görevlerini yaparken elbette ki çağın gerektirdiği her türlü teknik ve araçtan üst düzeyde yararlanmaları gerekiyor ki hizmet kalitesi daha da artsın. Bu bağlamda olmak üzere hem emniyet teşkilatımızın hem de jandarma teşkilatımızın birçok teknik ihtiyaçları Bakanlığımız tarafından ve Valiliğimiz tarafından sürekli takviye edilmekte ve yenilenmektedir.

Bu kapsamda bugün de hem Emniyet Müdürlüğümüzün hem Jandarma Komutanlığımızın hizmetlerinde kullanmak için İçişleri Bakanlığımız bütçesinden alınan araçlar son bir yıldan beri Valilik imkanlarımız ve özellikle hayırsever İzmirli hemşehrilerimizin bağışlarıyla aldığımız araçları bugün hizmete sunacağız. Bugün itibarıyla hizmete verdiğimiz araçların toplam sayısı 988 adet. Bunun 154'ü motosiklet, 136'sı panelvan ve minibüs, 4 tanesi kamyon, 20 tanesi ATV  diye tabir ettiğimiz araç, 676 tanesi binek ve su modelden oluşan araçlardır. Bu araçlarla vatandaşımıza daha kaliteli hizmet ve daha huzurlu bir şehir sağlamak için 7/24 çalışmaya devam edeceğiz."

Tören sonunda alandaki yeni araçlar sirenler eşliğinde hizmet verecekleri görev yerlerine hareket etti.

Kaynak: ANKA

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