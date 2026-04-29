İzmir Ekonomi Üniversitesi 4. Tiyatro Festivali Coşkusu

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), 5 gün süren Tiyatro Festivali'nde sanat tutkunlarını ağırladı. İzmir, İstanbul ve Adana'dan 6 üniversitenin tiyatro toplulukları sahne aldı. Halka açık ve ücretsiz festivalde öğrenciler, 'On İkinci Gece', 'Bedensel Acı Üzerine', 'Doğaçlama Tiyatro', 'Canlı Maymun Lokantası', 'Arturo Uİ'nin Önlenebilir Yükselişi' ve 'Deliorman' oyunlarını sergiledi.

Festivalde ayrıca Levent Üzümcü, Ercan Kesal, M. Caner Alper ve Mehmet Binay'ın katıldığı sanat sohbetleri ile Orkun Kocabıyıkoğlu'nun atölyesi yer aldı. Sokak hayvanları için mama kampanyası da düzenlendi.

İEÜ Sanat Koordinatörü Sinemis Eser Akaoğlu, festivalin İzmir'in kültür ve sanat hayatına değer kattığını, gençler için ifade ve cesaret alanı oluşturduğunu belirtti. Sanatı herkes için erişilebilir kılmayı hedeflediklerini vurguladı.