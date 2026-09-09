İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Fransız topluluğu gösterisiyle 4,5 metrelik Beyaz Tilki büyüledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Fransız topluluğu gösterisiyle 4,5 metrelik Beyaz Tilki büyüledi

İzmir Enternasyonal Fuarı\'nda Fransız topluluğu gösterisiyle 4,5 metrelik Beyaz Tilki büyüledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 95'inci yılında Fransız gösteri topluluğu Les Légendaires, dev ışıklı kuklalar ve dansçılarla görsel bir şölen sundu. Yaklaşık 4,5 metre yüksekliğindeki Beyaz Tilki karakteri, ziyaretçilerin yoğun ilgisini toplarken etkinlik üç gün boyunca fuarda sergilenecek.

(İZMİR) - İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl uluslararası bir gösteriye de ev sahipliği yapıyor. Fransa'dan gelen "Les Légendaires" topluluğu, dev ışıklı kuklaları, dansçıları ve akrobatlarıyla fuar alanında görsel bir şölen sundu. Gösterinin yaklaşık 4,5 metre yüksekliğindeki "Beyaz Tilki" karakteri büyük ilgi gördü.

Bu yıl 95'inci kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), yalnızca sergi ve etkinlikleriyle değil, dünyanın farklı ülkelerinden gelen sanat topluluklarının performanslarıyla da ziyaretçilerine farklı deneyimler yaşatıyor. Bu kapsamda fuara katılan Fransız gösteri topluluğu "Les Légendaires (The Legendary)", ışık, dans, akrobasi ve dev kuklaları buluşturan gösterisiyle İzmirlilere keyifli anlar yaşattı.

Hayal ile gerçeklik arasında sıra dışı bir yolculuğu anlatan gösterinin merkezinde mitolojik bir kahraman olan Beyaz Tilki yer aldı. Eski mitolojik anlatılardan ilham alan karakterin gizemli hikayesi, dansçıların koreografisi ve dev ışıklı kuklalar eşliğinde anlatıldı.

FUAR SOKAKLARINDA MASAL DÜNYASI

Yaklaşık 4,5 metre yüksekliğindeki Beyaz Tilki, fuar alanında ilerlerken ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Cep telefonlarına sarılan İzmirliler, dev kuklanın fotoğraf ve videolarını çekti. Dansçıların izleyicilerle kurduğu interaktif iletişim ise gösteriyi daha da renkli hale getirdi.

İzmir Enternasyonal Fuarı için Türkiye'ye gelen ekip, üç gün boyunca gösterilerini sürdürecek. Toplam 16 kişilik performans ekibinde baş dansçının yanı sıra farklı tilki karakterleri ve dansçılar da yer alıyor. Gösteri, fuarın uluslararası ve renkli atmosferine farklı bir soluk getiriyor.

Kaynak: ANKA

Etkinlik, Fransa, Güncel, Kültür, Şölen, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Fransız topluluğu gösterisiyle 4,5 metrelik Beyaz Tilki büyüledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika’dan yönetilen örgüte İzmir’de darbe 87 taşınmaz ve 4 tekneye Belçika'dan yönetilen örgüte İzmir'de darbe! 87 taşınmaz ve 4 tekneye
Ailesinin karşı çıkmasına rağmen oğluna Ronaldo adını verdi: Bir çocuğum daha olursa... Ailesinin karşı çıkmasına rağmen oğluna Ronaldo adını verdi: Bir çocuğum daha olursa...
Şampiyonlar Ligi başlıyor ama Arda Güler yok İşte nedeni Şampiyonlar Ligi başlıyor ama Arda Güler yok! İşte nedeni
122 milyonluk dev vurgun Bir ihbarla başladı, ortaya servet çıktı 122 milyonluk dev vurgun! Bir ihbarla başladı, ortaya servet çıktı
Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı
Türkiye, PISA 2025’te her alanda sıralamasını yükseltti Türkiye, PISA 2025'te her alanda sıralamasını yükseltti

09:48
Bir il bu skandalı konuşuyor İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
Bir il bu skandalı konuşuyor! İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
09:46
Neymar’ın satın aldığı saati görenler aynı yorumu yapıyor
Neymar'ın satın aldığı saati görenler aynı yorumu yapıyor
08:54
İbre tersine döndü Yeni Parti’ye geçen 6 vekil CHP’ye dönmek istiyor
İbre tersine döndü! Yeni Parti'ye geçen 6 vekil CHP'ye dönmek istiyor
08:42
Hürmüz’de savaş büyüyor, petrol 100 dolara dayandı Gözler akaryakıtta
Hürmüz'de savaş büyüyor, petrol 100 dolara dayandı! Gözler akaryakıtta
08:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog
07:56
Üsküdar’da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet’ten İBB mesajı geldi
Üsküdar'da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet'ten İBB mesajı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 09:56:59. #.0.3#
SON DAKİKA: İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Fransız topluluğu gösterisiyle 4,5 metrelik Beyaz Tilki büyüledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement